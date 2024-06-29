Fenerbahçe'den bomba transfer

Fenerbahçe, takımın başına Jose Mourinho'yu getirmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Son iddia Sky Sports'tan geldi. Sky Sports, sarı lacivertli kulübün Fransız yıldız Kingsley Coman'ı transfer etmek için harekete geçtiğini duyurdu.
Jose Mourinho'nun Fransız yıldızı kadrosunda görmeyi çok istediği belirtilirken, kulübü Bayern Münih'e teklif yapıldığı da ifade edildi.
28 yaşındaki Coman, her iki kanatta da forma giyebiliyor.
Geçen sezon Bayern Münih ile 27 maça çıkabilen yıldız futbolcu 5 gol, 3 asiste imza attı.