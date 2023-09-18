Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı

Editör: Ufuk Cingöz
Milli futbolcu Cengiz Ünder, Antalyaspor maçının 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Sarı-lacivertli ekip oyuncunun son durumu ile ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
''Dün akşam B. Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder’in Altunizade Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.''