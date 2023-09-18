Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması. Sakatlanarak oyundan çıkmıştı

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı mücadelenin 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Cengiz Ünder ile ilgili açıklama yaptı.