Fenerbahçe'den Dzeko açıklaması. Derbide oynayacak mı?

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Dzeko açıklaması. Derbide oynayacak mı?
Fenerbahçe Kulübü Edin Dzeko ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Edin Dzeko'nun sakatlığı ile ilgili açıklama yaptı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası Ataşehir Acıbadem Hastanesinde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Dzeko'nun Kayserispor maçında oynamayacağı, Galatasaray derbisinde ise takımındaki yerini alabileceği öğrenildi.

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