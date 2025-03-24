Fenerbahçe'den Dzeko hamlesi

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Fenerbahçe'den Dzeko hamlesi

Sarı lacivertliler Bosnalı oyuncu Edin Dzeko ile ilgili olarak harekete geçiyor.

Fenerbahçe'de yönetim golcü futbolcu Edin Dzeko'nun ücreti konusunda yeni bir düzenleme yapmayı planlıyor.

MAAŞINDA İNDİRİM İSTENECEK

Bosnalı oyuncu 4.2 milyon euro yıllık ücret alırken Fenerbahçe yönetimi Dzeko'nun sözleşmesini uzatmak ve maaşını 3 milyon euro seviyelerine indirmek istiyor. 39 yaşındaki oyuncunun bu karara ne tepki göstereceği merak konusu. Dzeko'ya MLS'den teklifler gelirken futbolcu Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda Amerika'yı tercih edebilir.

Dzeko bu sezon 43 maçta 19 gol atarken 7 asist ile oynadı.

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