Fenerbahçe'den federasyona kural hatası başvurusu

Sarı-lacivertliler ÇBK Mersin'e mağlup oldukları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TBF'ye başvurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den federasyona kural hatası başvurusu

Editör: Barış Atakan

ÇBK Mersin'e karşı oynadıkları karşılaşmayı 76-74 kaybeden Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TBF'ye başvurduklarını duyuydu.

Sarı-lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 13 Eylül Çarşamba akşamı ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçında ÇBK Mersin ile karşılaştı.

ÇBK Mersin Takımının TBF’nin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı 78.1 maddesi gereğince “takımlar resmi müsabaka kadrolarında ülkemiz ümit, genç veya yıldız takımlarından yetişmiş olan en az 7 sözleşmeli basketbolcuya yer vermek zorundadır. Bu yedi sözleşmeli basketbolcudan en az birisinin 22 yaş veya altındaki bir basketbolcu olması zorunludur.” kuralı doğrultusunda 22 yaş altı bir oyuncuya kadrosunda yer vermemesi nedeniyle kural hatası yaptığı tespit edilmiş, gerekli itirazlar derhal yapılmıştır.

Süreci yakından takip eden Kulübümüz, gereken prosedürleri yerine getirerek bu durum ile ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu’na başvuruda bulunmuştur."

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