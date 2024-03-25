Fenerbahçe'den flaş açıklama 'Dünyanın en büyük kulübü'

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, derbide Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı da Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Bu maçların ardından sarı lacivertli kulüp sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Takımlarımızı tebrik ediyor, sarı lacivert nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz."