Fenerbahçe'den flaş açıklama 'Dünyanın en büyük kulübü'

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den flaş açıklama 'Dünyanın en büyük kulübü'
Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, derbide Galatasaray'ı 2-1 yendi.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı da Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Bu maçların ardından sarı lacivertli kulüp sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Gururla, Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçe!

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, AXA Sigorta Kupa Volley'de Eczacıbaşı'nı 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, derbide rakibi Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Takımlarımızı tebrik ediyor, sarı lacivert nice başarıları birlikte kutlamayı diliyoruz."

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