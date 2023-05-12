Fenerbahçe'den flaş ayrılık kararı. Süper Lig'den iki talip çıktı

Fenerbahçe, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Ezgjan Alioski ile yollarını ayırma kararı aldı.

Fenerbahçe'den flaş ayrılık kararı. Süper Lig'den iki talip çıktı

Editör: Hamza Özalkuş

Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan ilk isim belli oldu.

Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski ile devam edilmeyecek.

TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR
Alioski'nin Türkiye'de kalmak istediği ve Suudi Arabistan'a dönmek istemediği belirtildi.

SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Makedon sol bek için Ankaragücü ve Antalyaspor devreye girdi.
Alioski'nin takımdaki geleceği sezon sonu yapılacak görüşmeler sonrası belli olacak.

PERFORMANSI
Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı.
Tecrübeli oyuncu 1 gol atarken, 2 gol pası verdi.

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