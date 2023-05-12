Fenerbahçe'den flaş ayrılık kararı. Süper Lig'den iki talip çıktı

Editör: Hamza Özalkuş
Yeni sezonun kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan ilk isim belli oldu.
Sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Ezgjan Alioski ile devam edilmeyecek.
TÜRKİYE'DE KALMAK İSTİYOR
Alioski'nin Türkiye'de kalmak istediği ve Suudi Arabistan'a dönmek istemediği belirtildi.
SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre; Makedon sol bek için Ankaragücü ve Antalyaspor devreye girdi.
Alioski'nin takımdaki geleceği sezon sonu yapılacak görüşmeler sonrası belli olacak.
PERFORMANSI
Alioski, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıktı.
Tecrübeli oyuncu 1 gol atarken, 2 gol pası verdi.