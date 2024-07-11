Fenerbahçe'den flaş Dzeko açıklaması

Fenerbahçe'den ayrılacağı ve Hırvatistan'ın Hajduk takımına transfer olacağı ileri sürülen Edin Dzeko ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

Hırvat basınında çıkan haberlerde Dzeko'nun Hajduk'la anlaştığı da ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Hırvat gazetesi 24sata'nın Dzeko ile ilgili sorusunu cevapladı. Branco şunları söyledi:

"Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz.

O da bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum, özellikle de zaten birkaç hücum oyuncumuzu kaybetmişken. Deko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz.

Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi."