Fenerbahçe'den flaş karar! O maça U19 takımıyla çıkıyorlar iddiası

Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı veren Kasımpaşa TFF ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından ikna edilmiş fakat aynı kararı alan Fenerbahçe henüz net kararını kamuoyuna duyurmamıştı.

Maç takvimine göre 9 Ocak Perşembe günü karşılaşacak iki takımın mücadelesine az bir süre kala iki takım için de çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

???? Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin alacağı karara bakmaksızın, kupa maçına oynandığı takdirde mücadeleye U-19 takımıyla çıkma kararı aldı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 6, 2025

FENERBAHÇE VE KASIMPAŞA U-19 TAKIMLARIYLA MAÇA ÇIKACAK İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin alacağı karara bakmaksızın, kupa maçına oynandığı takdirde mücadeleye U-19 takımıyla çıkma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin ise karşılaşmaya çıkıp çıkmayacağı bilinmezken Sarı-Lacivertliler için de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Barış Yurduseven'in haberine göre Fenerbahçe de Kasımpaşa gibi Türkiye Kupası maçına U19 takımı ile çıkacak.