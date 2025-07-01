Fenerbahçe'den flaş sol bek hamlesi!

Dış transferde gaza basan Fenerbahçe, iç transferde de vites yükseltti. Kanarya deneyim sol beki ile sözleşme uzatmak için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE'DEN JAYDEN OOSTERWOLDE HAREKATI



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile sözleşme yenilemek için resmi görüşmelere başladı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonun 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Jayden Oosterwolde, bu sakatlık sonrası sezon boyunca 39 maç kaçırmıştı.



Yıldız oyuncu, 2022-2023 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.