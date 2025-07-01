Fenerbahçe'den flaş sol bek hamlesi!

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Fenerbahçe'den flaş sol bek hamlesi!

Jose Mourinhio önderliğinde yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de sol bek pozisyonunda forma giyen Jayden Oosterwolde'nin geleceği merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncu için harekete geçti.

Dış transferde gaza basan Fenerbahçe, iç transferde de vites yükseltti. Kanarya deneyim sol beki ile sözleşme uzatmak için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE'DEN JAYDEN OOSTERWOLDE HAREKATI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile sözleşme yenilemek için resmi görüşmelere başladı.

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Süper Lig'de 2024-2025 sezonun 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanında çapraz bağ sakatlığı yaşayan Jayden Oosterwolde, bu sakatlık sonrası sezon boyunca 39 maç kaçırmıştı.

Yıldız oyuncu, 2022-2023 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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