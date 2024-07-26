Fenerbahçe'den flaş transfer. Fransız forveti resmen açıkladı

Fenerbahçe'den flaş transfer

Fenerbahçe Kulübü, yeni transferini duyurdu. Yapılan açıklamada kadın basketbol takımına Gabby Williams'ın katıldığı belirtildi.

Sarı lacivertli kulübün açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak LDLC ASVEL Feminin forması giyen, Fransa Milli Takımı oyuncusu Gabby Williams (1.80-1996) ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Gabby Williams, 2015 ve 2016 yıllarında formasını giydiği UConn ile üst üste iki ulusal şampiyonluk kazanarak dikkatleri çekti. 2018 WNBA Draftı’nda Chicago Sky tarafından draft edilen başarılı oyuncu sırasıyla Los Angeles Sparks, ve Seattle Store formaları giydi. Williams, Avrupa kariyerine ise 2018 yılında Dike Basket Napoli formasıyla İtalya’da başladı. Şubat 2019’da Spar Girona’ya imza atan Gabby Williams, Girona formasıyla İspanya Ligi Şampiyonu oldu. 2020 yılında Macaristan temsilcisi Sopron Basket’e transfer olan başarılı forvet, takımı 2021-22 sezonunda EuroLeague Women şampiyonu olurken Final Four’un en değerli oyuncusu seçildi. Gabby Williams 2024 Paris Olimpiyatları’nda Fransa Milli Takımının başarısı için ter dökecek.

WNBA ve Avrupa Kadın Basketbolu’nun en özel oyuncuları arasında yer alan Gabby Williams’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."