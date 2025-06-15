Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli mevkilerden olan forvet için ilk adım atıldı.

Sarı lacivertliler Fransa League 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen Evann Guessand için resmi teklif yaptı.

ÖZEL | Fenerbahçe, Nice forması giyen Evann Guessand için resmi teklif yaptı. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 15, 2025

24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu geçtiğimiz sezonu 13 gol, 9 asistle tamamlamıştı. Genç futbolcuya İngiltere Premier Lig'den de resmi teklif geldiği ve oyuncunun menajeriyle birlikte teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.