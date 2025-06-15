Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı

Transferde önceliği forvete veren Fenerbahçe, Nice'in genç yıldızı için resmi teklif yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli mevkilerden olan forvet için ilk adım atıldı.

Sarı lacivertliler Fransa League 1 ekiplerinden Nice'de forma giyen Evann Guessand için resmi teklif yaptı.

24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu geçtiğimiz sezonu 13 gol, 9 asistle tamamlamıştı. Genç futbolcuya İngiltere Premier Lig'den de resmi teklif geldiği ve oyuncunun menajeriyle birlikte teklifleri değerlendirdiği öğrenildi.

Son Haberler
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı
Milletvekili savcı ile evlendi: Nikah Ankara’da kıyıldı!
Milletvekili savcı ile evlendi:
Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor
Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor
Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü! Şok görüntüler: Saatlerce beklediler
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü!