Fenerbahçe'den Fransa çıkarması! Üçüncü transfer de yolda

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Fenerbahçe'den Fransa çıkarması! Üçüncü transfer de yolda

Sol kanat için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Reims'in 19 yaşındaki genç yıldızı için temaslara başladığı öğrenildi.

Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

PSG'den Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmaya hazırlanan sarı lacivertliler, sol açık için de aradığını Fransa'da buldu.

Sacha Tavolieri’nin haberine göre Fenerbahçe, Reims'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Mamadou Diakhon için teklif yaptı.

Haberde yönetim ile Diakhon’un temsilcisiyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ayrıca tarafların henüz anlaşmadığı ancak oyuncu için en somut adımların Fenerbahçe’nin attığı aktarıldı.

Oyuncuyla Monaco ve Club Brugge'ün de ilgilendiği belirtildi.

2005 doğumlu genç futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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