Fenerbahçe'den Fransa çıkarması! Üçüncü transfer de yolda

Süper Lig’de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.

PSG'den Milan Skriniar ve Marco Asensio'yu kadrosuna katmaya hazırlanan sarı lacivertliler, sol açık için de aradığını Fransa'da buldu.

Sacha Tavolieri’nin haberine göre Fenerbahçe, Reims'in 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Mamadou Diakhon için teklif yaptı.

Haberde yönetim ile Diakhon’un temsilcisiyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ayrıca tarafların henüz anlaşmadığı ancak oyuncu için en somut adımların Fenerbahçe’nin attığı aktarıldı.

Oyuncuyla Monaco ve Club Brugge'ün de ilgilendiği belirtildi.

Fransa'dan fiyatı sorulan isim: Diakhon.



İtalya'dan ismi sorulan isim de: Okafor.



Fransa tarafını da teyit etmesi için Sacha'ya söyledim ancak benden önce haberi girmiş. Haber doğru. Fenerbahçe, Diakhon'u istiyor. Aynı zamanda Monaco ve Club Brugge de oyuncuyu takip ediyor. https://t.co/CbLyzMSttz — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 22, 2025

2005 doğumlu genç futbolcu geçen sezon Fransız ekibiyle 35 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.