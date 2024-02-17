Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert gönderme. Yapılan pazarlığı açıkladılar

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3-1 kazanılan Rizespor maçı sonrası kritik açıklamalarda bulundu.

Sarı lacivertli yönetimde genel sekreter olarak görev yapan Burak Kızılhan’ın flaş açıklamaları şu şekilde oldu: “Zeminin çok kötü olduğunu biliyorduk. Ancak biz bunu diğer takımlar gibi pazarlık unsuru yapmadık Gündeme taşımadık Delikanlı gibi çıkıp mücadele ettik ve 3 puanı aldık”

"HERKES ÇIKIP OYNAYACAK!"

“TFF'nin statlarla ilgili verdiği kararları yakından takip edeceğiz Bundan daha kötü zemin olduğunu düşünmüyorum Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak mücadelesini verecek ve oynayacak Bu kadar basit”

ARDA KARDEŞLER’E FLAŞ SÖZLER…

“Bu akşam tüm kamuoyu gördü Hakemin kararlarının neredeyse çoğu rakip takımın lehineydi. Verilen, verilmeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları Rakip takımın lehineydi. Golden önce Tadic'in omzuna basılıyor Reaksiyon yok Olacak iş değil Çok açık bir şekilde bellidir ki, Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden kurtulması gerekiyor"