Fenerbahçe 18 gol attı

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kireçburnu'na tam 18 gol attı. Sarı lacivertliler sahadan 18-0 galip ayrıldı.

Golleri şu oyuncular attı:

3, 23, 40, 62 ve 68. dakikalarda Busem

7. dakikada Narin

8 ve 21. dakikalarda Kyeremeh

12. dakikada Nazlıcan

32 ve 45. dakikalarda Yaşam

37. dakikada Meryem

65, 70 ve 88. dakikalarda Setenay

76. dakikada Cansu

79. dakika Ecem

87. dakikada Coleman.