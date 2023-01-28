Fenerbahçe 18 gol attı

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kireçburnu'na tam 18 gol attı. Sarı lacivertliler sahadan 18-0 galip ayrıldı.
Golleri şu oyuncular attı:
3, 23, 40, 62 ve 68. dakikalarda Busem
7. dakikada Narin
8 ve 21. dakikalarda Kyeremeh
12. dakikada Nazlıcan
32 ve 45. dakikalarda Yaşam
37. dakikada Meryem
65, 70 ve 88. dakikalarda Setenay
76. dakikada Cansu
79. dakika Ecem
87. dakikada Coleman.
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