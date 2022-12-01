Fenerbahçe'den Joao Pedro açıklaması

Fenerbahçe, Rayo Vallecano karşılaşmasında sakatlanan Joao Pedro'nun hem dizinde hem bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Profesyonel Futbol A Takımı Oyuncularımızdan Joao Pedro’nun MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanan oyuncumuzun durumu ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacaktır."