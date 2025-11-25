Fenerbahçe geçen perşembe Partizan'a konuk oldu. Pazar günü Türkiye Ligi'nde Bursaspor ile karşılaşan sarı lacivertliler milli takım maçları nedeniyle salı günü EuroLeague'de İtalya'nın Bologna takımıyla oynamak zorunda kaldı. Sarı lacivertliler, 5 günde 3. maçını kazanmak için Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda rakibini konuk etti. Fenerbahçe yöneticisi Cem Ciritci, karşılaşma öncesi geçtiğimiz hafta Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 5000 sayı barajını aşan kaptan Melih Mahmutoğlu’na, ‘5000’ yazılı forma hediye etti. Fenerbahçe mücadeleye ‘Kadına şiddete dur de!’ yazılı pankartla çıktı. İki takım oyuncuları karşılaşmadan önce 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli formayı giyen ve şimdilerde hastalığından dolayı tedavi gören Achille Polonara için "Forza Achi" (Haydi Achi) pankartıyla sahada yer aldı.

Maç iki takımın son derece sert savunmasıyla başladı. Fenerbahçe ve Bologna sayı bulmakta güçlük çekerken 40 dakika boyunca büyük çekişme yaşandı. İlk çeyreği 17-15 önde kapayan Bologna soyunma odasına da 31-30 önde gitti. İkinci yarıda da çekişme sürdü. Sert savunmasını sürdüren Fenerbahçe, son 10 dakikaya 50-47 önde girdi.

Maçın son dakikaları nefes kesti. Taraftarının da desteğini yanına alan Fenerbahçe, top kayıplarına devam eden rakibi önünde Baldwin'in dış atış isabetiyle öne geçti: 60-59. Sarı-lacivertliler, Virtus Bologna karşısında skor üretmekte zorlanırken rakibine de son bölümde kolay sayı şansı vermedi. İki ekip de maçın sonlarına doğru serbest atış çizgisinden skor üretirken son 1 dakikaya takımlar 64-64 berabere girdi. Bitime 45 saniye kala Melli hücum ribauntu ile basketi buldu ve Kanarya'yı öne geçirdi.

Defansta İtalyan oyuncusu Melli'ye yapılan hücum faulle son 30 saniyede top Fenerbahçe'ye geçti. 24 saniye süresinin bitmesine saliseler kala Baldwin'in şutu potadan döndü anca ABD'li oyuncu seken topu tekrar almayı başardı. Bologna'nın faul yapmasına izin vermeden san saniyelerde top dolaştıran Kanarya sahadan 66-64 galip ayrıldı.

Fenerbahçe böylece 13 hafta sonunda EuroLeague’deki üst üste beşinci, toplamdaysa sekizinci galibiyetini elde etti. Bologna ise 6 galibiyette kaldı. Sarı lacivertlilerde 18 sayıyla oynayan Baldwin maçın yıldızı oldu. Devin Hall 9, Biberovic, Horton-Tucker ve Colson 8 sayıyla Baldwin'e eşlik etti.