Fenerbahçe'den Jonathan David için rekor teklif

Haber Global'in haberine göre Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David’e, menajerlik ücreti, imza parası ve maaşı kapsayan 3 yıllık toplam 55 milyon euroluk sözlü bir teklif sundu.

DİĞER TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Sarı-lacivertliler, bu teklif paketiyle oyuncuya ne kadar istekli olduklarını net şekilde iletti. Kanadalı golcünün cephesi ise süreci aceleye getirmek istemiyor. Avrupa’dan gelen diğer teklifleri de değerlendiren David, tüm seçenekleri görmeden karar vermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan David 2020 yılından bu yana Lille forması giymiş ve Fransız ekibinde çıktığı 231 maçta 109 gol attı ve 30 asist yapmıştı.