Fenerbahçe'den KAP geldi! "Görüşmelere başlanmıştır"

Fenerbahçe Kulübü'nden bir KAP açıklaması yapıldı. Sarı-lacivertliler, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;



"Şirketimiz, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlamıştır."

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK İÇİN KULLANILACAK

Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu Chobani'nin stadyum isim hakkı ve Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için yıllık 20 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor. Beş senelik olması beklenen anlaşmayla Fenerbahçe'nin kasasına 100 milyon euro girecek. Sarı lacivertlilerin yönetimi hisse satışı, sermaye artırımı ve Chobani'den gelecek parayla Bankalar Birliği borcunu kapatacak.

FENERBAHÇE DÜNYA İKİNCİSİ OLACAK

Anlaşmanın imzalanması durumunda Fenerbahçe dünyada stat isim sponsorluğundan en fazla gelir elde eden ikinci kulüp olacak. Listede birinci sırada Bay Arena ile 29.9 milyon euro'luk anlaşması bulunan Almanya'nın Leverkusen takımı bulunuyor.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Ünlü Amerikan yoğurt şirketi Chobani'nin sahibi 26 Ekim 1972 Erzincan doğumlu Hamdi Ulukaya. Koyu Fenerbahçe taraftarı olan ve Başkan Ali Koç'un yakın arkadaşı olan Ulukaya, İngilizce öğrenmek için Amerika’ya gitti. New York'un kuzeyinde kapatılmış olan bir yoğurt fabrikasını satın aldı ve beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak Chobani’yi ABD’nin en hızlı büyüyen markası yaptı. Fast Company tarafından açıklanan "2017 Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri" listesinde Chobani, hem 'Gıda' hem de 'Sosyal Fayda' kategorilerinde ilk sırada yer aldı. Chobani aynı zamanda Fortune tarafından tüm sektörleri kapsayan 'Dünyayı Değiştiren Şirketler' listesinde yer aldı. Ulukaya, 2017 yılında, iş dünyasında sergilediği farklı liderlik biçimi ve mülteci krizi konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü TIME 100 listesine seçildi. Ulukaya 2024 yılında Fortune dergisi tarafından, 'İş Dünyasının En Güçlü 100 İnsanı' listesinde de yer aldı.