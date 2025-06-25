Fenerbahçe'den meraklandıran Alex paylaşımı: 'Bize emanet'

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Fenerbahçe'den meraklandıran Alex paylaşımı: 'Bize emanet'

Fenerbahçe sosyal medyada Alex de Souza'nın 12 yıl önceki paylaşımını alıntıladı.

Yeni sezon öncesi Puma ile olan forma sponsorluğu anlaşmasını sonlandırarak Adidas ile anlaşan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Sarı lacivertli kulüp, eski yıldızı Alex de Souza'nın 2013 yılında yaptığı, "Çubuklu bize emanet" paylaşımını alıntılayarak, "Bize emanet" yazdı. Paylaşıma sarı ve lacivert kalp koyan kulüp Adidas'ı da etiketledi.

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken taraftarlar forma lansmanına Alex'in gelebileceğini düşünerek heyecanlandı.

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