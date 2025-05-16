Fenerbahçe’den olağanüstü kongre kararı: Takvim belli oldu

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken Yönetim Kurulu bugün toplandı.

Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Sarı-Lacivertlilerde kongrenin Eylül ayında yapılması planlanırken mevcut başkan Başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı netlik kazanmadı.

Kongre kararıyla ilgili resmi açıklamanın kulüp tarafından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de bir süre önce eski yöneticilerden Mahmut Uslu adaylığını açıklamıştı.