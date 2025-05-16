Fenerbahçe’den olağanüstü kongre kararı: Takvim belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’den olağanüstü kongre kararı: Takvim belli oldu

Camianın kongre çağrısında bulunduğu Fenerbahçe’de Yönetim Kurulu bugün yapılan toplantıda Eylül ayında olağanüstü kongre ye gitme kararı aldı.

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Kongre üyeleri olağanüstü genel kurul için imza toplamaya devam ederken Yönetim Kurulu bugün toplandı.

Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Sarı-Lacivertlilerde kongrenin Eylül ayında yapılması planlanırken mevcut başkan Başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı netlik kazanmadı.

Kongre kararıyla ilgili resmi açıklamanın kulüp tarafından kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe’de bir süre önce eski yöneticilerden Mahmut Uslu adaylığını açıklamıştı.

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