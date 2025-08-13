Fenerbahçe'den orta sahaya dünya yıldızı! Resmi teklif yapıldı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de Benfica maçları öncesinde tekrar transfer çalışmalarına yoğunlaşıldı.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin aradığı oyuncuyu Premier Lig'de bulduğu iddia edildi.

HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığına göre 6 numara için Aston Villa'nın Belçikalı yıldızı Youri Tielemans gündeme geldi.

???? Fenerbahçe'den Youri Tielemans hamlesi!



????️ @1esrakose: Sarı lacivertliler oyuncu için resmi teklif yaptı. Tielemans için eski takım arkadaşı Jhon Duran da iletişim halinde. pic.twitter.com/IHxZLrcemg