Fenerbahçe'den orta sahaya dünya yıldızı! Resmi teklif yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Aston Villa'nın Belçikalı yıldızı için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de Benfica maçları öncesinde tekrar transfer çalışmalarına yoğunlaşıldı.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin aradığı oyuncuyu Premier Lig'de bulduğu iddia edildi.

tiel3.jpg

HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığına göre 6 numara için Aston Villa'nın Belçikalı yıldızı Youri Tielemans gündeme geldi.

Fenerbahçe'nin oyuncuyla görüşmeleri ilerlettiği, kulübüne de resmi teklifi ileterek bonservis pazarlıklarına başladığı belirtildi.

tiel2.jpg

Suudi Arabistan'a transfer olmadan önce Aston Villa forması giyen Jhon Duran'ın da eski takım arkadaşını ikna etmek için devreye girdiği öne sürüldü.

28 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon Aston Villa formasıyla 53 maça çıkmış, 5 gol-10 asistlik performans sergilemişti.

