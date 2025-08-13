Fenerbahçe'den orta sahaya dünya yıldızı! Resmi teklif yapıldı

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe'de Benfica maçları öncesinde tekrar transfer çalışmalarına yoğunlaşıldı.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin aradığı oyuncuyu Premier Lig'de bulduğu iddia edildi.
HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığına göre 6 numara için Aston Villa'nın Belçikalı yıldızı Youri Tielemans gündeme geldi.
Fenerbahçe'den Youri Tielemans hamlesi!
Sarı lacivertliler oyuncu için resmi teklif yaptı. Tielemans için eski takım arkadaşı Jhon Duran da iletişim halinde.
Fenerbahçe'nin oyuncuyla görüşmeleri ilerlettiği, kulübüne de resmi teklifi ileterek bonservis pazarlıklarına başladığı belirtildi.
Suudi Arabistan'a transfer olmadan önce Aston Villa forması giyen Jhon Duran'ın da eski takım arkadaşını ikna etmek için devreye girdiği öne sürüldü.
28 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon Aston Villa formasıyla 53 maça çıkmış, 5 gol-10 asistlik performans sergilemişti.