Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday

Transfer çalışmaları kapsamında bir orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe Lecce'de forma giyen Morten Hjulmand için 10 milyon Euro ve Joao Pedro teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday

Editör: Fatma Demirkaya

Dünya yıldızlarını kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe’de orta saha transferi için rota İtalya’ya çevrildi.

PEDRO'NUN MAAŞI TRANSFERE ENGEL OLABİLİR
İtalyan basınının haberine göre, sarı-lacivertliler, Serie A ekiplerinden Lecce'nin orta sahası Morten Hjulmand ile ilgileniyor. Fenerbahçe, transferi 10 milyon Euro ve Joao Pedro karşılığında tamamlamak istese de Pedro'nun yüksek maaşı sebebiyle Lecce’nin bu teklife kabul etmeyebileceği bildirildi.

PERFORMANSI
Danimarkalı yıldız geçtiğimiz sezon Lecce’de forma giydiği 36 maçta takımına 5 asistlik katkı sağlamıştı.

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