Fenerbahçe'den Roma'nın genç stoperine kanca

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe’de kadro planlamaları devam ediyor. İlk transferini İngiltere’den Ryan Kent ile yapan sarı-lacivertlilerde şimdiki hedef stoper transferi.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Takvim gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi Roma’nın 18 yaşındaki Arnavut stoper Marash Kumbulla’nın peşine düştü. 2021 yılında 16 yaşındayken bir diğer Serie A ekibi Hellas Verona’dan 26.5 milyon Euro bedelle transfer olan Kumbulla bu sezon ancak 7 maçta forma giyebildi. Kendisine şans vermeyen teknik direktör Jose Mourinho'nun genç yıldızı kadroda düşünmediği bu sebeple de Fenerbahçe'nin olası teklifine sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

SERİE A'DA 70 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe’nin hedefinde ki genç yıldız Serie A’da bu zamana kadar 70 maçta forma giymiş ve 2 gol kaydetmişti.