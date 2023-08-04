Fenerbahçe'den 'sahte forma' açıklaması. 7 milyon TL'lik ürüne el konuldu

Sarı-lacivertli kulüp, 7 milyon TL'nin üzerinde değeri olan lisanssız sahte forma ele geçirildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den 'sahte forma' açıklaması. 7 milyon TL'lik ürüne el konuldu

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz İç Denetim Departmanı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın lisanssız, sahte forması ele geçirildi.

Kulübümüz ilgili departmanları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği koordinasyonunda uzun süren araştırma ve tespitler sonucunda, İstanbul Fatih ilçesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler tarafından imal edilen, perakende ve toptan satışa hazır toplam 5096 adet Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın lisanssız, sahte yeni sezon forması ele geçirildi.

Piyasa değeri 7 milyon TL’nin üzerinde olan sahte ürünlere emniyet mensupları tarafından el konuldu ve ürünler muhafaza altına alındı.

Kulüp avukatlarımızdan Veysel Sezgin Günaydın, son yıllarda ele geçirilmiş en yüksek hacimli sahte ürün operasyonunun gerçekleştirildiğini belirtirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını söyledi.

Kulübümüz tarafından sezon içerisinde sahte ürün satışı denetimlerinin artarak devam edeceği bilgisini verir, taraftarlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına Kulübümüzün adını kullanarak sahte forma satışı gerçekleştirmeye çalışan sosyal medya hesaplarına ve çeşitli kanallara karşı dikkatli olmalarını önemle arz ederiz."

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