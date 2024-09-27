Fenerbahçe'den Serhat Akın açıklaması

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın’ın uğradığı silahlı saldırının yankıları devam ediyor.

Saldırganlar ve azmettiricilerinin kimliğine dair soru işaretleri devam ederken Fenerbahçe’den flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alper Alpoğlu yaptığı açıklamada Serhat Akın’a yapılan saldırı ile Fenerbahçe’yi ilişkilendirmeye çalışanlar hakkında hukuki işlem başlatılacağını söyledi.

Ali Alper Alpoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yönelik menfur saldırının, bazı odaklar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu alçakça iftiraları ortaya atan tüm şahıslar hakkında her türlü hukuki işlemlere başladığımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum.



Serhat Akın'a yapılan saldırıyı tekrar lanetliyor, faillerinin ve arkasındakilerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz"