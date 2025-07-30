Fenerbahçe'den son provada bir gol, iki transfer

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Kadıköy'de Serie A'nın köklü ekiplerinden Lazio'yu konuk etti.

Sarı lacivertliler karşılaşmaya İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Bartuğ, Szymanski, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Jhon Duran 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle geçti. 57'nci dakikada Yiğit Efe Demir, Ambrabat ve En Nesyri oyuna dahil oldu.

60'ıncı dakikada En Nesyri'nin kazandığı topta İrfan Can Kahveci golü bularak takımını öne geçirdi. Fenerbahçe maçı bu golle 1-0 kazandı.

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Sarı lacivertlilerin bugün İstanbul'a getirdiği stoper Milan Skriniar karşılaşmayı tribünden izledi.

Ayrıca kulüple sponsorluk anlaşması imzalayan Chobani markasının sahibi Hamdi Ulukaya da maçı Ali Koç ile beraber takip etti.

Maçın son düdüğünün ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo stadyumda yapılan anonsla taraftarlara duyuruldu. Semeo'nun da bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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