Fenerbahçe'den sosyal medya operasyonu!

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ve Feyenoord ile oynadığı ön eleme maçlarının ardından oyuncuların sosyal medya hesaplarına yapılan yorumlarla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Futbolculara sistematik bir saldırı gerçekleştiğini belirten sarı lacivertliler konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirttiler.

Kamuoyuna Duyuru



Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.



— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 14, 2025

Kulübün açıklaması şöyle:

"Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."