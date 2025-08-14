Fenerbahçe'den sosyal medya operasyonu!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den sosyal medya operasyonu!

Fenerbahçe, futbolculara sosyal medya üzerinden yapılan saldırılarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları ve Feyenoord ile oynadığı ön eleme maçlarının ardından oyuncuların sosyal medya hesaplarına yapılan yorumlarla ilgili kulüpten açıklama geldi.

Futbolculara sistematik bir saldırı gerçekleştiğini belirten sarı lacivertliler konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirttiler.

Kulübün açıklaması şöyle:

"Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz.

Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir.

Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Son Haberler
Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin son 10 yılı
Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerinin son 10 yılı
Ayvalık Film Festivali’nde ödül jürisi açıklandı!
Ayvalık Film Festivali’nde ödül jürisi açıklandı!
Galatasaray Monaco'yla masaya oturdu! Oyuncu kabul etti
Galatasaray Monaco'yla masaya oturdu! Oyuncu kabul etti
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme
Kayıp iş insanı Halit Yukay olayında flaş gelişme
Erdoğan AKP'ye geçen belediye başkanlarına rozet takacak
Erdoğan AKP'ye geçen belediye başkanlarına rozet takacak