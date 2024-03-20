Fenerbahçe'den süper final. 28'de 28 yaptılar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe'den süper final. 28'de 28 yaptılar
Fenerbahçe Alagöz Holding; ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında OGM Ormanspor'u 97-69 yendi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding fırtınası esiyor.

30. ve son hafta mücadelesinde OGM Ormanspor ile Ankara'da karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertliler 97-69'luk skorla kazandı.

Bu galibiyetle Fenerbahçe Alagöz Holding, oynadığı 28 maçın tamamını da kazanarak normal sezonu lider bitirdi.

Ligde üst üste 47. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Alagöz Holding, son yenilgisini 7 Ocak 2023'te ÇBK Mersin karşısında yaşamıştı.

OGM Ormanspor ise normal sezonu 28 maçta 19 galibiyet, 9 mağlubiyetle tamamladı, sezonu ilk 4'te bitirmeyi garantiledi.

OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding: 97-69
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ömer Sarı, Burak Durmuş
OGM Ormanspor: Sutton 18, Gökşen Fitik 19, Dantas 12, Onyenwere 4, Esra Ural Topuz 5, Doğa Adıcan 3, Katanic 4, Banu Şimşek 4, Öykü Sena Öktan, Aleyna Sultan Akdağ
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 14, Anderson 15, Collier 21, Milic 9, Meesseman 18, Sevgi Uzun 12, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 8, Duygu Özen, Selin Rachel Gül
1. Periyot: 16-21
Devre: 35-48
3. Periyot: 56-75
Beş faulle çıkan: 32.47 Onyenwere (OGM Ormanspor)

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