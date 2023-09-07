Fenerbahçe'den takımdan ayrılmak isteyen Crespo hakkında karar

Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yaparak milli araya lider olarak giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de gözünü yükseğe diken sarı lacivertliler, iç transferde de kolları sıvadı. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Miguel Crespo'nun sözleşmesi için uzatma kararı alındı.

Sarı lacivertlilere, Vitor Pereira döneminde transfer olan ve üçüncü sezonunu geçiren Miguel Crespo'ya talipler olduğu ortaya çıkmıştı. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Portekizli futbolcunun menajeri geçtiğimiz gün İstanbul'a gelmişti.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, başarılı futbolcuyu takımdan göndermekten vazgeçti ve 4 yıllık yeni sözleşme için büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüpten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesinin beklendiği belirtildi.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 65 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.