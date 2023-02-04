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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:42
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Fenerbahçe'den Yüksek Divan Kurulu'nda önemli açıklamalar

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu başladı
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, Fenerbahçe'nin büyük haksızlığa uğradığını belirtti.

Sarı-lacivertlilerin, operasyona tabi tutulduğunu dile getiren Dündar, "Fenerbahçe'nin bir operasyona tabi tutularak 3 puanımızın katledilmesi ve peş peşe haksızlıklara uğraması benim yüreğimde de sizler gibi isyan duyguları oluşturdu. Nedenlerini çok düşündüm, bana göre neden ortada.

3 Temmuz'da Fenerbahçe'miz hangi nedenle kumpasa hedef olduysa, bu yıl da bu sezon başlangıcından beri çeşitli girişimlerle puanlarımız gasp edilmeye başlandı ve Fenerbahçe hedef tahtasına oturtuldu." ifadelerini kullandı.

Futbol sistemi içinde 3 Temmuz kalıntısı bazı odaklar olduğunun altını çizen Dündar, şöyle devam etti:

"Her Fenerbahçeli yürekten inanır ki Fenerbahçe dendiğinde akla Cumhuriyet gelir, akla Atatürk gelir. Fenerbahçe'yi engellemeye, Fenerbahçe'yi durdurmaya, Fenerbahçe'nin haklı puanlarını gasp etmeye çalışıyorlar. Fenerbahçe'ye sevdalılar, yönetimimizin arkasında her zamandan daha fazla birlik ve bütünlük içinde dimdik durmalıyız.

Ya bir ve bütün olacağız ya da hedef tahtasının ortasında durup çeşitli saldırılara uğrayacağız. Fenerbahçe bir olup 3 Temmuz'da ne yaptıysa büyük gücünü tüm Türkiye'ye gösterdiyse bugünden itibaren de aynı gücü birlik ve kararlık içinde göstermelidir."

Rakiplerinin çeşitli provokasyonlar yapmak isteyeceğini ve bu durumdan uzak durmaları gerektiğini aktaran Dündar, "Yönetimin göstereceği hedef doğrultusunda ilerlememiz gerekiyor. Bugün Başkanımız Sayın Ali Koç tarihi bir konuşma yapacak. Bazı görseller kullanacak. Uğradığımız haksızlıkları belge ve görüntülerle kimsenin itiraz edemeyeceği açıklıkla bilgilerinize sunacak.

Bütün kumpaslara puanlarımızı gasp etme çabalarına açık açık sergilenen bilinçli operasyonlara kısacası Fenerbahçe'ye karşı her türlü girişime rağmen hepimiz kalben şuna inanıyoruz. Hiçbir güç Cumhuriyetin 100. yılında Fenerbahçe'mizin şampiyon olmasını engelleyemeyecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Uğur Dündar'ın açılış konuşmasının ardından yeni divan üyesi olanların isimleri okundu.

Öte yandan divan kurulu üyelerinin dışında normal üyelerin de katılımıyla salonun tamamı dolarken, birçok üye konuşmaları ayakta takip etti.

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mehmet
4.02.2023 11:56
2010 - 11 SAMPIYONU TRABZONSPOR'dur.  
 
1950
4.02.2023 11:54
Uğur abi ülkede adalet olmayınca, hiç bir kurum düzgün olmaz  
 
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