Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

Kaynak: Haber Global
Fenerbahçe'den Yusuf Akçiçek kararı!

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla göz dolduran ve Avrupa kulüplerini peşine takan Yusuf Akçiçek için sarı-lacivertliler sürpriz bir karar aldı. Kanarya, genç oyuncuya büyük bir zam yapma kararı aldı.

Fenerbahçe, mevcut sözleşmesinde yaklaşık 15 bin euro yıllık kazancı bulunan Yusuf Akçiçek için yeni bir sözleşme teklif edecek. Fenerbahçe, oyuncunun 2026’da bitecek sözleşmesini hem uzatacak hem de maddi olarak iyileştirecek.

Haber Global'in haberine göre; Yusuf’un yeni yıllık ücreti 850 bin euro (yaklaşık 39 milyon TL) olacak.

Genç oyuncuya Avrupa’dan da ilgi olsa da kulübe henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 21 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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