Ne yaptın Arda? Tribünleri ayağa kaldırdı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta ilk 11'de yer alan Arda Güler, tribünleri büyüledi.

Sarı lacivertli takımın 54. dakikasında geriden uzun bir topla başlattığı atakta defanstan seken top Arda Güler'in önüne düştü.

Arda Güler hiç bekletmeden ceza alanının dışından kaleye doğru nefis bir aşırtma vuruş yaptı.

Tribünler ayağa kalkarken, top direkten döndü. Dönen topu Valencia ağlara yolladı ve durumu 3-1 yaptı.