Fenerbahçeli Fred Kapadokya'yı salladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fenerbahçeli Fred Kapadokya'yı salladı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Fred ailesi ile birlikte gittiği Kapadokya'da yoğun ilgi gördü.

Fenerbahçe'nin, sezon başında Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sezonun bitmesinin ardından Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde tatil yapmayı tercih etti.

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31 yaşındaki Fenerbahçeli Fred ve eşi Monique Rodrigues, tatil için geldiği Kapadokya'ya hayran kalırken kendisini tanıyan futbolseverlerin fotoğraf çektirme ricalarını geri çevirmedi. Kapadokya'da; Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Avanos ve Ürgüp'ün güzelliklerini doya doya gezen Fred ve ailesi sıcak hava balonuna binerek Kapadokya'nın eşsiz güzelliklerini gökyüzünden de izledi.

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Fred, gün doğumunu izleyerek başladığı gezisinde büyüleyici bir güzelliğe sahip olan peri bacaları manzarasında bol bol fotoğraf ve video çekti.

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Brezilyalı oyuncu, "Türkiye gerçekten her şeyiyle harika bir ülke. Liglerin sona ermesinin ardından Türkiye'nin kültürel zenginliklerini, dünyada eşi benzeri olmayan yerlerini görmek için ailemle beraber Kapadokya'dayız. Gerçekten çok büyüleyici bir yer. Burası herkesin ziyaret etmesi gereken bir yer" dedi.

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Fenerbahçeli genç taraftar Salim Soydemir ve Ahmet Gencer'in yanı sıra çevredekilerin fotoğraf çektirme teklifini geri çevirmeyen Fred, Nevşehir Belediyespor alt yapısında yetişen ve aslen Ürgüplü 18 yaşındaki Fenerbahçeli genç futbolcu Efekan Karayazı'dan da övgüyle bahsederek "Aynı Arda gibi o da geleceğin yıldız ismi olacak" dedi.

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