Fenerbahçeli Fred'den flaş paylaşım. Soyunma odasındaki konuşmaları ortaya çıktı

Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fred, ligdeki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Süper Kupa'daki Galatasaray derbisindeki durumu ise alacağı cezaya bağlı. Eğer 4 maç üzeri ceza verilirse Fred, Suudi Arabistan'daki Galatasaray maçında da yok. 4 maçtan az ceza alırsa Fred cezasını ligdeki mücadelelerde çekecek.

Brezilyalı yıldız Kayserispor maçının ardından flaş bir paylaşım yaptı. Fred sosyal medya hesabından, "Herkes bize karşı olsa da eve üç puanla dönüyoruz. Teşekkürler Tanrım" ifadesini kullandı.

Bu arada Fred'in maç bitiminde takım arkadaşlarına "Asla küfür etmedim" dediği iddia edildi.

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco da Kayserispor karşılaşmasının ardından, "Her şeye ve herkese karşı" şeklinde paylaşım yaptı.