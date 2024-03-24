Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk mesajı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçeli futbolculardan şampiyonluk mesajı
Galatasaray'ı geriden gelip 2-1 yenen Fenerbahçe Petrol Ofisi'nde büyük sevinç yaşanıyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 25. hafta maçında lider Galatasaray'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 57'ye yükseltip zirveyle arasındaki farkı 2'ye düşürdü.

Karşılaşmanın ardından Sarı-Lacivertli futbolcular şampiyonluk mesajı gönderdi.

Forvet oyuncusu Yağmur Uraz, "Tek hedefimiz galibiyetti. Sabaha kadar oynasak da bizim kazanacağımız bir maçtı bu. Bunu da rakibimize futbolumuzla ve vücut dilimizle gösterdik. Mutluyuz. İnşallah sezon sonunda gülen taraf biz olacağız" dedi.

Galatasaray maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan kaleci Göknur Güleryüz ise "Şanssız puanlar kaybetmiştik ama hiçbir zaman inancımızı yitirmedik. Bu bir takım oyunu ve bizim bu oyunu sahaya yansıtabildiğimizi düşünüyorum. Umarım şampiyon biz oluruz." ifadelerini kullandı.

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