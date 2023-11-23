Fenerbahçeli futbolcunun milli takım tercihi belli oldu

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın 20 yaşındaki yetenekli kalecisi Göknur Güleryüz, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanma kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı formasını giyen ve öncesinde Azerbaycan Kadın A Milli Takımı'na davet edilen genç oyuncumuz Göknur Güleryüz, milli takım kariyerine Türkiye Kadın A Milli Takımı'nda devam etme kararı almıştır. Oyuncumuza milli takım yolunda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.