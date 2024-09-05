Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat'a Galatasaray şakası. Neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, tıraş olmak için gittiği kuaförde beklenmedik bir şakayla karşılaştı.

GALATASARAYLI ÖNLÜK ŞAKASI

Berberi, İrfan Can tıraşa hazırlanırken, genç kaleciye su içtiği sırada 4 yıldızlı Galatasaray logosu bulunan bir önlük giydirmeye çalıştı. Durumu hemen fark eden 26 yaşındaki kaleci, önlüğü hızla üzerinden çıkardı.

İrfan Can Eğribayat, berberine şakayla karışık bir şekilde "Ne yapıyorsun? Ciddi ol biraz" diyerek tepki gösterdi. Ardından Fenerbahçe logosu bulunan önlük geldiğinde, "Şimdi oldu" diyerek karşılık verdi ve berberini "Bir daha bana böyle şakalar yapma, çok ciddiyim" diyerek uyardı.