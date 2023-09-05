Fenerbahçeli Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu

Fenerbahçe’deki geleceği henüz netlik kazanmayan Portekizli futbolcu Miguel Crespo’ya Süper Lig ekibi talip oldu.

SÖZLEŞMESİNİN UZATILMASINI BEKLİYOR

Sabah’ın haberine göre, Antalyaspor, Portekizli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe yönetimi ile temasa geçti. Akdeniz ekibi, Portekizli futbolcunun Fenerbahçe ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinin sonuçlanmasını bekliyor.

GENOA TRANSFER OLMASI BEKLENİYORDU

8 milyon Euro değeri bulunan 26 yaşındaki futbolcunun adı uzun bir süre boyunca Genoa ile anılsada transfer döneminin Avrupa’da kapanmasıyla birlikte bu ihtimal ortadan kalktı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maça çıkan Miguel Crespo bu maçlarda 3 gol 4 asist kaydetti.