Fenerbahçeli oyuncular Ali Koç'a karşı çıktı

7 Nisan Pazar günü ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe Şanlıurfa’da oynanacak olan Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

TFF’nin maçın ertelenmesi ve yabancı hakem atanması önerilerini reddetmesi üzerine sarı-lacivertliler karşılaşmaya U19 takımı ile çıkacak.

Fenerbahçe’nin bu kararı sonrası camia ve taraftarlar ikiye bölünürken ünlü gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’ndan flaş bir iddia geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncuların Süper Kupa maçına çıkmak istediğini belirten Sabuncuoğlu, “Fenerbahçe takım kaptanları ve oyuncuların tamamı, Süper Kupa Finali'ne çıkmak istiyor ancak yönetimin bu konuda kararı net ve oyunculara da iletildi. Bu yüzden Süper Kupa'nın oynanacağı gün olan Pazar gününe antrenman konuldu” ifadelerini kullandı.