Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, sezona kupayla başladı.

Şampiyonlar Kupası'nda 8 Ekim günü oynanan final maçında Sultanlar Ligi şampiyonu Vakıfbank Voleybol Takımı ile AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe Medicana, Ankara'da karşı karşıya gelmişti. İlk iki seti kaybeden Fenerbahçe, sonraki setlerde büyük bir geri dönüşe imza atarak maçı 3-2 kazandı.

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Socrates Dergi'nin Youtube kanalında iki takımı değerlendirdi.

Transferlerin isabetli olduğunu söyleyen Demir, "İki takım da fayda sağlayacak oyuncuları almış. Bu sene çok güzel maçlar izleyeceğiz, yine çılgın bir sezon olacak. Bu sadece Vakıfbank ve Fenerbahçe özelinde söylemiyorum. Türkiye Kupası ön elemelerinde de her takım oturmuş geldi gözüme" dedi.

Neslihan Demir'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"ŞU ZAMANLAMAYI TUTTUR!"

"Hande ile Arina arasında ilk 2 set uyum sorunu vardı, özellikle manşette. Arina Fedorovtseva o kadar alışmış ki topları Meliha'ya bırakmaya. Hande daha dün bir bugün iki ama sonra toplandı. Benim Hande ile ilgili söyleyeceğim tek şey, Alessia Orro'nun attığı pasa erken sıçrıyor. O güçten düşüyor yani. Her şey var neden erken giriyorsun? Hande zaten güçlü bir kız, güçsüz değil ama hep böyle sıçrıyor havada kalıyor düşerken.

Artık Orro da geldi, şu 'timeing'i oturt. Senin parlaman gereken yıl. Şans demeyeceğim Allah kimseye vermesin, Cristina'nın sakatlığından dolayı parlayacağın Fenerbahçe'nin vazgeçilmez sporcusu olacağın çok önemli bir sene. (Gülerek) Artık arkasından biri mi tutuyor erken girme diye hücuma! Çünkü servisi, manşeti, bloku, defansı her şeyi iyi yani."

"ORRO'NUN EKSİKLERİ VAR AMA..."

"Fenerbahçe'de takımı 6 aydır falan Orro oynatıyormuş gibi. Bütün hepsiyle uzun zamandır oynuyormuş gibi. Acayip güzel oturmuş bir takım izledik. Eksikleri var ama zaten bu sezon başında beklenilen şeyler. Çok güzel bir pas dağılımı var. Defansta da iyi."

"KAYBETMEYİ KABUL ETMEYEN BİR TAKIM VAR"

"Fenerbahçe her zaman sahaya kazanmak için çıkardı ama bu sene kaybetmeyi kabul etmeyen bir Fenerbahçe var. Konu kazanmak değil yani o yanında gelen bir ödül gibi. Kaybetmeyi kabul etmeyen bir Fenerbahçe çok daha tehlikeli. Onlar skordan bağımsız oynuyor demek. Bu enteresan.

"ORRO'NUN KARİZMASI ÇOK ACAYİP, HİÇ BAŞINI EĞMEDİ"

"Burada gerçekten Orro'nun etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Orro kötü oynayabilir, her pası çok iyi atmadı ama sahada karizma duruş çok önemli. Hiçbir zaman kafasını eğmedi, vazgeçmedi. Bu da bulaşıcı bir şey. Orro’nun karizması çok acayip. 14-13 gerideyken bile yüzü gülüyor, takımı sakinleştiriyor. Fenerbahçe’nin 5. set lanetini takıma yeni gelen kanlar kırdı. Geçen seneki kadro çıksa aynı hikaye olabilirdi."