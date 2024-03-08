Fenerbahçeli taraftarlar çok korkmuştu. Yıldız futbolculardan haber geldi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise karşısında 3-0'lık galibiyetle tarih yazarken, sakatlıklarından dolayı zorlu anlar yaşayan İsmail Yüksek, Fred ve Çağlar Söyüncü'nün durumları netleşmeye başladı.

Karşılaşmaya harika bir başlangıç yapan ve savunmada geçit vermeyen Çağlar Söyüncü, Saint-Gilloise karşısında yerini Oosterwolde'ye bırakmıştı. Jayden Oosterwolde, attığı ikinci golle maçı ve turu koparan yıldız oldu.

Çağlar'ın arka adalesinde batma olduğu için oyundan çıktığı ve yarın akşama dek MR sonucunun netleşeceği öğrenildi.

Öte yandan Fred'in de değişiklik işareti yaparak oyundan çıkışının önlem amaçlı gerçekleşen bir değişiklik olduğu konuşuluyor.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahada yere yıkılan ve sedyeyle soyunma odasına giden İsmail Yüksek'in ise yalnızca kas krampı yaşadığı belirtildi.

Süper Lig'deki Pendikspor karşılaşması ve haftaya perşembe oynanacak Saint-Gilloise rövanşı öncesi bu haberler sarı lacivertli camiada yüzleri güldürdü.