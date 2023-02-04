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Fenerbahçe taraftarı TFF'yi protesto için Riva'ya gitti

Fenerbahçe taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından bugün TFF’yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla TFF’nin Riva’daki tesislerine akın etti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:58
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Fenerbahçeli taraftarlar TFF'yi protesto etmek için Riva'ya gitti

Fenerbahçe taraftarı TFF'yi protesto için Riva'ya gitti
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Fenerbahçe taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maçta hakem hataları olduğu gerekçesiyle TFF'yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla Kadıköy'de bulunan Salı Pazarı'nda bir araya geldi.

Toplanan binlerce taraftar, Riva'daki TFF tesislerine gitmek üzere yola çıktı. Tesislere varan taraftarlar sloganlar eşliğinde Riva'da eylem yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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Fenerli ülkücü
4.02.2023 20:29
Her basarisiizkta kabahat hakemlerde çim bom evinde 3 sıfır cehti be  
 
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