Jesus'a tepki yağdı

Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında ilk 11'inin açıklanmasının ardından sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı.

Özellikle Twitter'dan kısa sürece binlerce mesaj atıldı.

Mesajlarda Arda Güler'in yine ilk 11'de olmaması ön plana alınırken, Mert Hakan Yandaş'ın olması ise eleştirildi.

Mesajlarda, "Arda Güler ne zaman oynayacak? Arda varken Mert Hakan'ı izlemek" gibi ifadeler yer aldı.