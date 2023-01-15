Attığı gole sevinmemişti. Valencia'dan flaş açıklama

Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında 2 gol atan ve takımının kazanmasını sağlayan Enner Valencia, maçtan sonra soruları cevapladı.

Valencia, attığı ilk golden sonra neden sevinmediği sorusuna da yanıt verdi. Valencia şunları söyledi:

- Önemli bir maçtı. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk.

- Öne geçtik. Sonra gol yedik. Ama kazandık. En önemlisi 3 puanla evimize dönüyoruz.

- Mutluyum. Çok fazla gol attım. Ama benim için önemli olan takımımın golü atması.

- Bazen böyle kolay gibi gözüken gollerde de zor anlar yaşıyoruz.

- Gol attığım için mutluydum. Sevinip sevinmemek önemli değil. Ben mutluydum.

- Geleceğim Fenerbahçe'de. Ben burada mutluyum. Ailem de mutlu.