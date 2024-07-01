Fenerbahçeli yıldız ameliyat oldu

Efeler Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Parolapara’nın yıldız oyuncusu Kaan Gürbüz bacağında yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir duyuru paylaşan Kaan Gürbüz, "Herkese selamlar, sizleri de habersiz bırakmamak adına bir gelişmeyi paylaşmak isterim. Kısa bir süre önce bacağımda yaşadığım rahatsızlıktan dolayı önlem amaçlı ufak bir operasyon geçirdim, şimdi gayet iyiyim. Daha güçlü dönebilmek adına dinlenmeye ve iyileşmeye devam ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.