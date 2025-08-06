Fenerbahçeli yıldız eski yuvasına geri dönüyor

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe Feyenoord ile bugün deplasmanda karşı karşıya gelecek.
SZYAMNSKI ESKİ TAKIMINA KARŞI OYNAYACAK
Sarı lacivertli ekipte Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, eski takımına karşı mücadele edecek.
JOSE MOURINHO'YU FEYENOORD'DA ETKİLEMİŞTİ
Jose Mourinho'yu Feyenoord'da forma giydiği dönemde etkileyen Szymanski şimdi Portekizli teknik adamın yönetiminde De Kuip'e rakip olarak çıkacak.
SZYMANSKI'NİN PERFORMANSI ETKİLİ OLACAK
Feyenoord'a karşı ilk 11'de başlaması beklenen Szymanski'nin performansı Fenerbahçe'nin galibiyetle Türkiye'ye dönmesinde etkili olacak.