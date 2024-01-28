Fenerbahçeli yıldıza 35 milyon Euro'luk teklif. Yönetim ne yapacak?

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirdi.

Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler; Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda zirveyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin aldığı başarılı sonuçlar, oyuncularının da Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip edilmesine neden oluyor.

Mercek altına alınan isimlerin başında Sebastian Szymanski geliyor.

Fenerbahçe’yle tüm kulvarlarda 34 maç oynayan Szymanski, 12 gol ve 14 asistle takımına büyük katkı verdi.

Polonya basınında çıkan haberlere göre; İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Szymanski’yi almak için uğraşıyor.

Haberde; Tottenham’ın Szymanski için 35 milyon Euro’luk bir teklif sunmaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin şu an için sadece şampiyonluğa konsantre olduğu, transfer teklifleri için herhangi bir değerlendirmede bulunmayacağı kaydedildi.

Transfermarkt’a göre Szymanski’nin piyasa değeri 20 milyon Euro.

Polonyalı orta saha oyuncusu sezon başında Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon Euro karşılığında alınmıştı.