Fenerbahçe'de istikrarlı performansıyla göz dolduran tecrübeli sağ bek Nelson Semedo, Portekiz Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

Nelson Semedo, Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistle oynadı.

Portekiz Milli Takımı'nda ise ile 46 maça çıkan 31 yaşındaki sağ bek, 6 asistlik performans sergiledi.

PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez'in Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynanacak İrlanda ve Ermenistan maçları için açıkladığı 25 kişilik kadro şu şekilde:

Diogo Costa, José Sá, Rui Silva, Diogo Dalot, Nélson Semedo, João Cancelo, Matheus Nunes, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, António Silva, Renato Veiga, João Palhinha, Rúben Neves, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Gonçalves, João Félix, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Rafael Leão, Pedro Neto, Carlos Forbs, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.