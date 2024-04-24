Fenerbahçeli yıldızlar isyan başlattı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçeli yıldızlar isyan başlattı: İsmail Kartal varsa biz yokuz
Sivasspor beraberliği sonrası Sırp medyası flaş bir iddia ortaya attı.

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalınca Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4’e yükseldi.

1688856.webp

Şampiyonluğun gittikçe uzaklaşmasının ardından Sırp basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsmail Kartal’ın tercihlerinden rahatsız olan Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

b57ac0da3b04458e96ee5b2ddf38811e.jpg

Sırp medyasında yapılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü Konferans Ligi çeyrek finalinde elenmenin ardından ilişkiler kesinlikle koptu. Oyuncular İsmail Kartal'ın taktiksel yapısı ve kendisine verilen görevler karşısında şaşırdılar, memnuniyetsizlik çok büyüktü. Dzeko ve Tadic liderliğindeki futbolcular, teknik heyet ve kulübün baş adamıyla görüşme talebinde bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılacaklarını bildirdiler"

İlgili Haberler
Fenerbahçe yıktı geçti. Monaco neye uğradığını şaşırdı
TFF açıkladı. Yılmaz Vural'ı heyecan bastı
Şampiyonluk 1 sayıyla kaçtı. Çok yazık oldu
Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni açıklandı. Cenaze töreni detayları belli oldu
Rahmi Koç Sinem Dedetaş buluşmasında Fenerbahçe ve Ali Koç detayı ortaya çıktı
Ralf Rangnick Bayern Münih'i açıkladı
Ralf Rangnick Bayern Münih'i açıkladı
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi müjde
Beşiktaş'ta sürpriz teknik direktör adayı. 1 numaralı hedef ortaya çıktı
Acun Ilıcalı sözünü tuttu
Trabzonspor Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu. Avcı kararını verdi
Ergin Ataman patladı
Son Haberler
Tuttuğu balıkları geri bırakmasını isteyen kadını denize attı Video
Tuttuğu balıkları geri bırakmasını isteyen kadını denize attı
Erdoğan'dan İsrail'le ticaret açıklaması. 'O iş bitti' Gündem
Erdoğan'dan İsrail'le ticaret açıklaması. 'O iş bitti'
Fenerbahçe yıktı geçti. Monaco neye uğradığını şaşırdı Spor
Fenerbahçe yıktı geçti. Monaco neye uğradığını şaşırdı
Kazakistan ve İngiltere arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı Dünya
Kazakistan ve İngiltere arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı
Medikal projektör eğitime yeni bir soluk getirdi Video
Medikal projektör eğitime yeni bir soluk getirdi
Paris 2024'e bir kota da Merve Vatan'dan Spor
Paris 2024'e bir kota da Merve Vatan'dan
1 Mayıs'ta Taksim belirsizliği. DİSK'ten yeni açıklama Gündem
1 Mayıs'ta Taksim belirsizliği. DİSK'ten yeni açıklama