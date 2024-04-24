Fenerbahçeli yıldızlar isyan başlattı: İsmail Kartal varsa biz yokuz

Trendyol Süper Lig’in 33. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede taraflar 2-2 berabere kalınca Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4’e yükseldi.

Şampiyonluğun gittikçe uzaklaşmasının ardından Sırp basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsmail Kartal’ın tercihlerinden rahatsız olan Dusan Tadic ve Edin Dzeko’nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Sırp medyasında yapılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü Konferans Ligi çeyrek finalinde elenmenin ardından ilişkiler kesinlikle koptu. Oyuncular İsmail Kartal'ın taktiksel yapısı ve kendisine verilen görevler karşısında şaşırdılar, memnuniyetsizlik çok büyüktü. Dzeko ve Tadic liderliğindeki futbolcular, teknik heyet ve kulübün baş adamıyla görüşme talebinde bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başında kalması halinde yaz aylarında Fenerbahçe'den ayrılacaklarını bildirdiler"